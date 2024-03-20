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17:32, 20 марта 2024Экономика

США ввели новые санкции против россиян

Минфин США ввел санкции против двух россиян и двух компаний из РФ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министерство финансов США расширило санкции против россиян. Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами ведомства.

В санкционный перечень внесли Группу компаний «Структура», которая занимается разработкой программного обеспечения и Агентство социального проектирования, занятое социально-политическими проектами. Также ограничения ввели против связанных с ними граждан — Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина.

Внесение компаний и физлиц в санкционный перечень американского Минфина влечет за собой замораживание активов в стране и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес. Помимо россиян и компаний из РФ под новые вторичные санкции попали ряд турецких, иранских и немецких фирм.

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Ранее стало известно о договоренности между США и Турцией о сотрудничестве по вопросам антироссийских санкций. В частности, речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые зарубежные компании попадают за связи с российскими фирмами. Вашингтон будет уведомлять Анкару о компаниях, которые могут попасть под ограничения за ведение дел с российским бизнесом, а Турция должна будет провести соответствующее расследование.

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      Вячеслав Агапов
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