США ввели новые санкции против россиян

Минфин США ввел санкции против двух россиян и двух компаний из РФ

Министерство финансов США расширило санкции против россиян. Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами ведомства.

В санкционный перечень внесли Группу компаний «Структура», которая занимается разработкой программного обеспечения и Агентство социального проектирования, занятое социально-политическими проектами. Также ограничения ввели против связанных с ними граждан — Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина.

Внесение компаний и физлиц в санкционный перечень американского Минфина влечет за собой замораживание активов в стране и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес. Помимо россиян и компаний из РФ под новые вторичные санкции попали ряд турецких, иранских и немецких фирм.

Ранее стало известно о договоренности между США и Турцией о сотрудничестве по вопросам антироссийских санкций. В частности, речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые зарубежные компании попадают за связи с российскими фирмами. Вашингтон будет уведомлять Анкару о компаниях, которые могут попасть под ограничения за ведение дел с российским бизнесом, а Турция должна будет провести соответствующее расследование.