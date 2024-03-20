В доме жителя Киргизии обнаружили туннель в Узбекистан

Житель Киргизии прорыл туннель в Узбекистан для незаконной переправки людей

В доме жителя Киргизии нашли туннель в Узбекистан. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, опубликовав соответствующее видео на YouTube.

Сооружение вырыли на глубине 15 метров, его длина составляет 130 метров. Уточняется, что расстояние до границы с Узбекистаном от дома мужчины составляет 50 метров. На записи, сделанной представителями спецслужб, можно увидеть, что туннель начинался под полом в одной из комнат дома, причем высота сооружения почти достигала человеческого роста. Кроме того, в кадр попал и сам хозяин дома.

По информации источника, обнаруженный туннель использовали для контрабанды товаров и незаконной переправки людей. 38-летнего владельца дома задержали как предполагаемого организатора противоправной деятельности. Наряду с этим представители киргизского госкомитета безопасности занялись поисками тех, кто пересек границу незаконно и попал в страну.

Ранее в марте стало известно, что в Подмосковье коммунальщики вырыли туннель в сугробе для пешеходов вместо того, чтобы убрать кучу снега.