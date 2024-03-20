В Госдепе опровергли блокировку Блинкеном осуждения выборов в России странами G7

В Госдепе не считают правдой блокировку Блинкеном решения G7 по выборам в России

Представитель Госдепа США Ведант Патель прокомментировал сообщения о блокировке госсекретарем Энтони Блинкеном коллективного решения стран «Большой семерки» (G7) с осуждением президентских выборов в России. Он заявил, что незнаком с такой информацией, но в любом случае не считает ее правдивой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не видел этого сообщения. И я не считаю, что это правда», — отметил Патель.

Ранее издание La Reppublica проинформировало, что Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением итогов выборов президента России.

Также сообщалось, что это заявление предварительно получило одобрение советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

В России связали блокировку Блинкеном решения группы G7 с американскими выборами. «Блинкен не поддержал заявление G7 в канун сложности и непредсказуемости выборов в США», — подчеркнул первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.