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08:55, 20 марта 2024Россия

В небе возле столицы Башкирии заметили БПЛА

Ufa1.ru: возле деревни Алексеевка неподалеку от Уфы заметили беспилотник
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В небе возле Уфы — столицы Башкирии — заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), устройство было замечено неподалеку от деревни Алексеевка. Об этом сообщил региональный портал Ufa1.ru.

Как утверждает издание, диспетчеры, исходя из данных, посчитали, что объект на безопасность не повлиял, но все же передали информацию в правоохранительные органы, а также в военный округ.

Впоследствии удалось разузнать, что инцидент случился 18 марта. Источник Ufa1.ru пояснил, что запуск был произведен с авиаплощадки в Первушино и разрешение у организаторов было.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила дроны над Энгельсом.

Глава российского региона заверил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

До этого сообщалось, что украинские БПЛА летят на высоте до тысячи метров в режиме тишины.

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      Анна Щербакова
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