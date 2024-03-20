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06:37, 20 марта 2024Мир

В США призвали ввести санкции против всех причастных к ремонту Крымского моста

В конгрессе США призвали к санкциям против всех, кто связан с Крымским мостом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Член Палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции против всех причастных к строительству, ремонту и обслуживанию Крымского моста. Соответствующие предложение содержится в законопроекте, внесенном конгрессменом на рассмотрение конгресса. «Лента.ру» ознакомилась с документом.

«Требовать введения санкций в отношении любого иностранного лица, которое сознательно участвует в строительстве, техническом обслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть России с Крымским полуостровом», — говорится в названии законопроекта.

Законопроект был внесен в конгресс 15 марта, после чего был передан на рассмотрение в Судебный комитет и в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США. На момент написания материала полный текст законопроекта опубликован не был.

В случае одобрения законопроекта обеими палатами конгресса (Палатой представителей и Сенатом) и подписания президентом США проект обретет законную силу.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров о ракетных атаках на Крымский мост.

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Первый теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. На нем взорвался грузовой автомобиль. В результате были повреждены два автомобильных пролета. Второй теракт случился в июле 2023 года.

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      Кирилл Садовский
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