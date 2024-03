Блогерша объяснила мужчинам важность платить на свиданиях и нарвалась на критику

Блогерша Элль Макнамара из Дербишира, Англия, объяснила мужчинам важность платить на свиданиях и нарвалась на критику. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 319,2 тысячи подписчиков.

Пользовательница сети с никнеймом @bambidoesbeauty поделилась видео в стиле GRWM (Get Ready With Me — в переводе с английского языка «Собирайся со мной»). Так, она показала на камеру создание макияжа с помощью косметики люксовых марок Dior, Chanel и Fenty Beauty. Во время процесса Макнамара заявила, что подготовка к свиданию для девушки может оказаться очень дорогой.

Многие зрители не оценили высказывание юзерши в комментариях под роликом. «Надеюсь, это шутка. Очевидно, что ты красишься каждый день», «Косметика не имеет никакого смысла», «Ни один макияж не будет стоить столько же, сколько мужчина потратит на свидании», «Полностью не согласен с твоим мнением», — писали они.

В феврале 2023 года россияне раскрыли способ понравиться партнеру на первом свидании. Тогда в исследовании приняли участие 4157 пользователей сайта знакомств. Выяснилось, что 55 процентов опрошенных среди женской аудитории привлекают к себе внимание с помощью тщательного ухода за кожей лица и тела, а 45 процентов — за волосами.