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13:33, 21 марта 2024Мир

Лавров поправил использовавшую слово «приятель» сербского переводчика

Лавров поправил переводчика, которая сказала слово «приятель» вместо «друг»

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Ивица Дачич поправили сербского переводчика, которая сказала слово «приятель» вместо «друг». Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Сербии, находящийся с визитом в Москве, обратился к Лаврову со словами «дорогой друг», которое в сербском языке звучит как русское слово «приятель». Переводчик не учла лингвистической разницы и повторила слово при переводе.

«[Cербское] приятель — это по-нашему "друг". По-русски приятель — это меньше, чем друг», — уточнил глава МИД России, после чего переводчик поправилась.

Кроме того, Дачич поздравил Лаврова с днем рождения. Российскому министру иностранных дел сегодня, 21 марта, исполняется 74 года.

Ранее Лавров заявил, что современная ситуация на Балканах серьезная и России важно услышать от Сербии собственные оценки ситуации. Он добавил, что никто не заинтересован в обострении кризисов в регионе.

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      Максим Габриелян
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