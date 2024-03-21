Лавров поправил использовавшую слово «приятель» сербского переводчика

Лавров поправил переводчика, которая сказала слово «приятель» вместо «друг»

Глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Ивица Дачич поправили сербского переводчика, которая сказала слово «приятель» вместо «друг». Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Сербии, находящийся с визитом в Москве, обратился к Лаврову со словами «дорогой друг», которое в сербском языке звучит как русское слово «приятель». Переводчик не учла лингвистической разницы и повторила слово при переводе.

«[Cербское] приятель — это по-нашему "друг". По-русски приятель — это меньше, чем друг», — уточнил глава МИД России, после чего переводчик поправилась.

Кроме того, Дачич поздравил Лаврова с днем рождения. Российскому министру иностранных дел сегодня, 21 марта, исполняется 74 года.

Ранее Лавров заявил, что современная ситуация на Балканах серьезная и России важно услышать от Сербии собственные оценки ситуации. Он добавил, что никто не заинтересован в обострении кризисов в регионе.