Минобороны заявило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России.
По информации ведомства, около 14:30 по московскому времени очередной беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Другие подробности Минобороны не привело.
Утром 21 марта средства ПВО также сбили в Белгородской области 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже стало известно, что в результате обстрела в столице региона повреждены две многоэтажки.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгородской области пострадали пять человек. У троих — закрытые черепно-мозговые травмы, еще у двоих — осколочные ранения.
Ранее жители Грайворона с населением шесть тысяч человек рассказали «Ленте.ру», что город с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.