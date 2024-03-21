Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 21 марта 2024Россия

Минобороны заявило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион

Минобороны заявило об уничтожении силами ПВО беспилотника в Белгородской области

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России.

По информации ведомства, около 14:30 по московскому времени очередной беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Другие подробности Минобороны не привело.

Утром 21 марта средства ПВО также сбили в Белгородской области 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже стало известно, что в результате обстрела в столице региона повреждены две многоэтажки.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгородской области пострадали пять человек. У троих — закрытые черепно-мозговые травмы, еще у двоих — осколочные ранения.

Материалы по теме:
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Ранее жители Грайворона с населением шесть тысяч человек рассказали «Ленте.ру», что город с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      В ДНР сообщили об отходе ВСУ с позиций в центре Новомихайловки

      В России заявили о недостаточности просто повысить ставки налога

      Россиянам перечислили продукты для сохранения молодости кожи

      Ценам на жилье в Москве предрекли снижение

      Центробанк Турции резко поднял ключевую ставку

      Российские комплексы «Бал» нанесли удар по «противнику»

      Великобритания и Австралия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

      Сальдо заявил об обстреле газораспределительной станции бойцами ВСУ

      Сергей Зверев раскритиковал россиян за отсутствие вкуса в одежде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше