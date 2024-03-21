Минобороны заявило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион

Минобороны заявило об уничтожении силами ПВО беспилотника в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России.

По информации ведомства, около 14:30 по московскому времени очередной беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Другие подробности Минобороны не привело.

Утром 21 марта средства ПВО также сбили в Белгородской области 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже стало известно, что в результате обстрела в столице региона повреждены две многоэтажки.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгородской области пострадали пять человек. У троих — закрытые черепно-мозговые травмы, еще у двоих — осколочные ранения.

Ранее жители Грайворона с населением шесть тысяч человек рассказали «Ленте.ру», что город с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.