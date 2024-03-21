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09:42, 21 марта 2024Наука и техника

На учениях в Южной Корее применили новую систему ПВО

На учениях Freedom Shield 24 в Южной Корее применили систему ПВО K30W Chunho

Кадр: Korea Defense Blog / YouTube

Южная Корея применила новую систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности K30W Chunho на совместных с США учениях Freedom Shield 24. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что зенитная установка нового поколения выполняла задачи в ходе 11-дневных учений, которые завершились 14 марта.

Компания Hanwha Aerospace разработала зенитную самоходную установку K30W в качестве замены буксируемых установок M167 Vulcan. Система предназначена для защиты наземных сил от низколетящих самолетов и беспилотников.

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Машина на шасси колесного бронетранспортера Hyundai Rotem K808 получила двухместную башню с двумя автоматическими пушками KCB калибра 30 миллиметров. Скорострельность орудий составляет 600 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — три километра. Бронирование машины обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских боеприпасов.

В феврале в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что испытания малогабаритной ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», предназначенной для борьбы с дронами, завершат в 2024 году.

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      Даниил Иринин
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