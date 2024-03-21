Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией

Головин сыграет с первых минут в составе сборной России в матче с Сербией

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с Сербией. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Место в воротах с первых минут займет Матвей Сафонов. В поле сыграют Даниил Хлусевич, Максим Осипенко, Сергей Волков, Александр Сильянов, Антон Миранчук, Даниил Глебов, Дмитрий Баринов, Константин Тюкавин, Иван Обляков и Александр Головин. Последний выведет команду на поле с капитанской повязкой.

Встреча пройдет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что на игру проданы все билеты.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.