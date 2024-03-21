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20:02, 21 марта 2024Силовые структуры

Noize MC обязали оплатить штраф за нарушение закона об иноагентах

В Москве суд утвердил административный штраф в 30 тысяч рублей рэперу Noize MC

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Московский городской суд утвердил административный штраф в размере 30 тысяч рублей рэперу Ивану Алексееву (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), более известному под псевдонимом Noize MC. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита Алексеева хотела обжаловать постановление Кузьминского районного суда столицы в вышестоящей инстанции, однако жалобу не удовлетворили. Теперь музыкант должен выплатить штраф за нарушение закона об иноагентах.

2 марта стало известно, что на Noize MC завели третье дело по статье о нарушении закона об иноагентах.

Ранее Московский городской суд оставил без изменений приговор Савеловского районного суда в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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