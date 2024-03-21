Сигнал ракетной опасности отменили в Белгородской области

В Белгородской области отменили ракетную опасность после попытки обстрела ВСУ

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности после попытки обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об опасности жителей Белгородской области оповестили в 8:04 по московскому времени (совпадает с местным). Белгородцев призывали укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в укрытия.

Вслед за этим Министерство обороны России объявило, что в небе над регионом были сбиты 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

Украина регулярно пытается обстреливать Белгородскую область — от ударов сильно пострадал город Грайворон. Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы.