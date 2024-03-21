Названо основное предназначение умного кольца Samsung

Chosun: умное кольцо Samsung поможет считать калории и следить за диетой

Первое смарт-кольцо Samsung позволит продвинутым образом следить за употреблением пищи. Об этом сообщает корейское издание Chosun.

Источник медиа рассказал, что основное предназначение умного девайса будет заключаться в контроле потребления пищи. Кольцо Galaxy Ring будет интегрировано с платформой кулинарных рекомендаций Samsung Food — оно поможет считать калории и более точно придерживаться диеты.

По словам инсайдера, в том числе Galaxy Ring можно будет интегрировать с умными холодильниками и приборами для приготовления пищи от Samsung. Так, смарт-холодильник будет следить за наличием продуктов, а рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) поможет с рецептами блюд. В материале умное кольцо назвали более предпочтительным вариантом для пользователя, чем смарт-часы, так как его удобнее носить целый день.

Также источник полагает, что смарт-кольцо будет дешевле умных часов Galaxy Watch, поэтому новое устройство должно быстро стать популярным. Сервис Samsung Food, с которым будет работать умное кольцо, доступен в 104 странах и переведен на восемь языков.

Компания Samsung анонсировала умное кольцо Galaxy Ring в середине января. Выход устройства ожидается летом.