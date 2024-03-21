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17:00, 21 марта 2024Экономика

Российских нефтяников соберут для обсуждения ситуации с топливом

РБК: вице-премьер Новак созвал совещание с нефтяниками из-за ситуации с топливом
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В пятницу, 22 марта, вице-премьер России Александр Новак проведет совещание для обсуждения ситуации с топливом на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на секретариат чиновника сообщает РБК.

Среди вопросов, ради которых соберут представителей нефтяной отрасли, будут увеличение продаж топлива на бирже, график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и меры по поддержанию стабильности поставок нефтепродуктов.

Днем ранее министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что его ведомство уже обсуждает с нефтяниками увеличение производства топлива и перенос плановых ремонтов из-за проблем с работой на отдельных предприятиях, которые пострадали из-за атак беспилотников. Предполагается, что слаженная работа позволит предотвратить дефицит топлива.

Правительство с 1 марта уже запретило экспорт бензина, но рост цен на него на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжается. По оценке замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергея Кондратьева, без принятия дополнительных мер к лету можно будет говорить о дефиците.

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      Платон Щукин
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