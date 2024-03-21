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09:21, 21 марта 2024Наука и техника

В Израиле представили гибридный пикап

Компания Rego представила гибридный вездеход для спецназа

Изображение: Rego-Automotive

Израильская компания Rego представила вездеход для спецназа с гибридной силовой установкой. Машина в кузове пикап получила модульную систему защиты, пишет Army Recognition.

Прототип машины Rego I прошел более 24 тысяч километров в рамках полевых испытаний. Отмечается, что в ходе тестов 6-тонная машина продемонстрировала хорошую маневренность и защищенность экипажа.

«Rego разработан на основе углубленных исследований оперативных потребностей сил специального назначения. Его легкая, но прочная конструкция и характерное шасси V-образной формы обеспечивают превосходную маневренность, оптимальную защиту транспортного средства и безопасность экипажа», — говорится в публикации.

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Также к преимуществам машины отнесли гибридную силовую установку, которая позволяет уменьшить шум и тепловыделение, снизив заметность машины на поле боя. Rego I получила модульный грузовой отсек, который позволяет устанавливать различное оборудование для медицинской поддержки, разведки или поражения целей. Уровень защищенности машины также можно изменять в зависимости от задач.

В феврале стало известно, что бронеавтомобили компании «Ремдизель», которая выпускает машины класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected — бронированные автомобили с повышенной противоминной защитой), получили дополнительную защиту от огня ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов.

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      Даниил Иринин
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