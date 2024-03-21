В МИД ответили на призыв Трасс применять любое оружие против России

Захарова обвинила экс-премьера Британии Трасс в подстрекательстве к терроризму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс применять любое оружие против России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова назвала заявление Трасс прямым подстрекательством к терроризму.

Ранее бывший премьер-министр Британии заявила, что Соединенным Штатам нужно позволить Украине использовать «всевозможное оружие и всевозможные тактики» в конфликте против России. Она уточнила, что также имеет в виду самолеты и орудия дальнего действия.

21 марта глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал Киев провести новую волну мобилизации для восполнения потерь ВСУ. Он также добавил, что сейчас Североатлантический союз и Украина особенно близки.