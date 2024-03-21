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23:36, 21 марта 2024Мир

В МИД предостерегли Макрона от проверок готовности России дать отпор

В МИД РФ предостерегли Макрона от проверок готовности России дать отпор
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия никому не советует проверять ее готовность к адекватному и жесткому ответу. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Комсомольской правде».

Так дипломат прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину.

«Никому не советовали бы "прощупывать почву" и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу», — подчеркнул Грушко.

По словам замглавы МИД, риски обострения украинского конфликта возрастут, если страны альянса «попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции».

17 марта Макрон не исключил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины. По его словам, многие страны Европы поддерживают линию Парижа.

В свою очередь, начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что Париж «готов пойти дальше» поставок оружия Вооруженным силам Украины. По его словам, Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине», и заявлениями об отправке войск пытается поддержать Киев.

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      Марина Совина
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