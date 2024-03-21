В работе сервисов Playstation произошел сбой

Downdetector: в работе сервисов Playstation произошел массовый сбой

В работе сервиса Playstation Network произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Компания Sony на своем сайте подтвердила неполадки в сервисах Playstation. Уточняется, что сбой наблюдается по всему миру.

12 марта в работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Пользователи начали жаловаться на неполадки в работе платформы примерно с пяти часов вечера по московскому времени.

Ранее сбой в работе Telegram случился 4 марта. У пользователей не загружались чаты и фотографии и не отправлялись сообщения. Большинство жалоб поступило из Москвы.