В РФС оценили влияние ситуации с осужденным Промесом на российский футбол

Митрофанов заявил, что ситуация с Промесом не влияет на российский футбол

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с задержанием в ОАЭ осужденного легионера московского «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, произошедшее не имеет отношения к российскому футболу, поэтому на него не влияет. «Лига и мы высказывали свою позицию и давали этому оценку. При этом, я считаю, что правильно дожидаться официально поступивших в силу решений», — заявил Митрофанов. Он также отметил, что считает ситуацию негативной.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.