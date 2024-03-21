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07:06, 22 марта 2024Спорт

В РФС оценили влияние ситуации с осужденным Промесом на российский футбол

Митрофанов заявил, что ситуация с Промесом не влияет на российский футбол

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с задержанием в ОАЭ осужденного легионера московского «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, произошедшее не имеет отношения к российскому футболу, поэтому на него не влияет. «Лига и мы высказывали свою позицию и давали этому оценку. При этом, я считаю, что правильно дожидаться официально поступивших в силу решений», — заявил Митрофанов. Он также отметил, что считает ситуацию негативной.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Алексей Гусев
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