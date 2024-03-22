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22:09, 22 марта 2024Силовые структуры

20 тел вынесли из атакованного здания «Крокус Сити Холла»

Shot сообщил о 20 погибших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минимум 20 человек погибли при стрельбе в концертном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации издания, тела уже вынесли из здания концертного зала.

Ранее стало известно, что число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек.

Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар. Предварительно, 40 человек спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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