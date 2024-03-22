Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах

Bloomberg: объемы российского дизельного топлива в море достигли максимума

В десятидневный период перед 17 марта объем российского дизельного топлива, погруженного в танкеры, составлял в среднем 6,2 миллиона баррелей, что является максимумом за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2017 года. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании Kpler пишет Bloomberg.

Агентство затрудняется объяснить, что стало причиной локального рекорда, однако отмечает, что сейчас в море Россия хранит больше топлива, чем в разгар пандемии COVID-19 или год назад, когда вступили в силу потолки цен на нефтепродукты и эмбарго Евросоюза.

При этом удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) должны были сократить производство, так что говорить о росте выпуска дизтоплива не приходится.

Издание напоминает, что в последние месяцы США резко усилили активность по контролю за исполнением потолка цен на нефть и нефтепродукты, из-за чего под санкции попали множество судов и посредников, которые занимались организацией поставок.

Поэтому одно из предположений связано с тем, что российские компании не могут найти покупателей на топливо, но ограниченность резервуаров на земле заставляет их использовать флот.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась от закупки премиальных сортов российской нефти, потому что они поставляются по цене выше потолка. Также индийские компании не собираются принимать партии, доставленные судами, в отношении которых введены санкции США, чтобы не портить отношения с американскими партнерами.