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21:50, 22 марта 2024Россия

Директор «Пикника» заявил о потере связи с членом команды группы

Директор «Пикника» Чернышевский: не можем связаться с членом команды группы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал «Ленте.ру» о потери связи с одним из участников вспомогательного состава. Контакт с ним не удается установить после сообщений о теракте, совершенном в здании «Крокус Сити Холла» перед концертом музыкальной группы.

«С одним человеком не можем связаться из вспомогательного состава. Слышали хлопки вдалеке», — рассказал Чернышевский.

Вечером 22 марта стало известно, что неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. Они загнали посетителей в угол и расстреляли. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 50 ранены. В «Крокус Сити Холле» также могут быть заблокированы люди.

Позже в здании начался пожар. Около трети концертного комплекса охвачено огнем, передает ТАСС. Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши.

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      Наталия Белова
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