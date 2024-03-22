Набиуллина оценила влияние ситуации с бензином на инфляцию

Глава ЦБ Набиуллина не увидела связи между ситуацией с бензином и ростом цен

Ситуация на топливном рынке в России, скорее всего, не окажет существенного влияния на инфляцию, по крайней мере текущие прогнозы не учитывают этот фактор. Такую оценку на пресс-конференции после заседания совета директоров Центробанка дала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия ведется на канале ЦБ в YouTube.

По ее словам, регулятор внимательно следит за последними новостями в отрасли, но для прогноза важна совокупность факторов, и пока влияние того, что происходит с нефтепереработкой, невелико.

Вопрос связан с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с помощью беспилотников, в результате которых выведены из строя на неопределенный срок значительные мощности.

На этом фоне биржевые цены на бензин и дизельное топливо выросли до максимума с сентября прошлого года.

Теоретически повышение розничных цен на бензин и его дефицит влияет на рост цен через удорожание логистики, то есть доставка всех товаров становится дороже. Однако на данный момент в правительстве не видят опасности нехватки топлива на заправках.

Основным итогом заседания совета директоров ЦБ стало сохранение ключевой ставки на уровне 16 процентов годовых. В регуляторе указали, что инфляция по-прежнему выше целевого значения, также слишком высокими остаются инфляционные ожидания. Кроме того, стала увеличиваться жесткость рынка труда, так что в совокупности проинфляционные факторы преобладают над дезинфляционными.