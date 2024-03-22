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02:32, 22 марта 2024Экономика

Финляндия выступила против запрета импорта никеля из России

Министр экономики: Финляндия выстрелит себе в ногу, запретив импорт никеля из РФ

Фото: Tom Little / Reuters

Министр экономики Финляндии Вилле Рюдман выступила против запрета импорта никеля из России. Об этом сообщает Yle.

По его словам, санкции должны бить по цели, а не «по тому, кто их вводит». Глава ведомства заявил, что Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия, если введут запрет на импорт. Он заявил, что сейчас это стало бы катастрофой для Запада.

«Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу», — сказал он.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что страны Запада хотят добиться краха России, чтобы захватить ее природные ресурсы: газ, нефть, никель, удобрения, азот, алюминий.

Он добавил, что по этой причине США выставляют Россию агрессором, заявляя о якобы желании Москвы напасть на Европу.

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      Марина Совина
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