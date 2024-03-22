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10:04, 22 марта 2024Бывший СССР

В Кировоградской области Украины отключился свет после взрывов

На Украине после взрывов без света частично осталась Кировоградская область
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кировоградская область Украины частично осталась без света. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что в Кропивницком прозвучали взрывы, после которых в нескольких микрорайонах города пропало электричество. Также известно об аварийных отключениях еще в ряде населенных пунктов региона.

Около 5 часов утра 22 марта на территории почти всей Украины была объявлена воздушная тревога. По информации Telegram-канала «РБК-Украина», она звучала в том числе в Кировоградской области.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Об этом написали украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

Позднее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «масштабных повреждениях» энергообъектов в разных регионах страны. По его словам, проблемы были зафиксированы в работе объектов генерации и системах передачи и распределения электроэнергии.

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Также утром 22 марта произошло отключение одной из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Все блоки АЭС были остановлены, радиационный фон на ней и на прилегающих территориях не изменился.

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      Екатерина Грищенко
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