Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области

Командир ВСУ предстанет перед судом за приказ бомбить нефтебазу под Брянском

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика, который отдал приказ бомбить нефтебазу под Брянском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Украинский военнослужащий предстанет перед 2-м Западным окружным военным судом по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Дело будет рассматриваться в отсутствие обвиняемого — он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в апреле 2022 года командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ отдал приказ об атаке на нефтебазу в селе Жеча Стародубского района подчиненным ему военнослужащим. По указанию Булацика члены экипажей бомбардировщиков «Су-24М» сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб, в результате чего оказались повреждены строения и оборудование этой станции, а также создалась опасность для находившихся на ее территории людей.