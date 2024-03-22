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18:09, 22 марта 2024Силовые структуры

Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области

Командир ВСУ предстанет перед судом за приказ бомбить нефтебазу под Брянском

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика, который отдал приказ бомбить нефтебазу под Брянском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Украинский военнослужащий предстанет перед 2-м Западным окружным военным судом по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Дело будет рассматриваться в отсутствие обвиняемого — он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в апреле 2022 года командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ отдал приказ об атаке на нефтебазу в селе Жеча Стародубского района подчиненным ему военнослужащим. По указанию Булацика члены экипажей бомбардировщиков «Су-24М» сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб, в результате чего оказались повреждены строения и оборудование этой станции, а также создалась опасность для находившихся на ее территории людей.

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      Олеся Мицкевич
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