Легкомоторный самолет потерял дверь в полете

Scripps News: легкомоторный самолет потерял пассажирскую дверь в полете над США

В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку из-за оторвавшейся в полете двери. Подробности сообщил портал Scripps News Las Vegas.

По данным источника, лайнер Diamond DA 40 потерял заднюю пассажирскую дверь слева. В тот момент на борту самолета находились два человека. В результате пилотам пришлось экстренно сесть в Лас-Вегасе. Посадка прошла благополучна.

Причина произошедшего не раскрывается. Известно, что самолет принадлежит компании, которая проводит обучающие курсы в сфере общественной безопасности. У борта есть действующий сертификат, выданный в конце 2020 года. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование инцидента.

Ранее в штате Орегон у пассажирского самолета Boeing 737 отломалась часть внешней обшивки. Отсутствующую панель заметили только во время послеполетной инспекции.