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20:01, 22 марта 2024Путешествия

Легкомоторный самолет потерял дверь в полете

Scripps News: легкомоторный самолет потерял пассажирскую дверь в полете над США

Фото: Anna Zvereva / Wikimedia

В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку из-за оторвавшейся в полете двери. Подробности сообщил портал Scripps News Las Vegas.

По данным источника, лайнер Diamond DA 40 потерял заднюю пассажирскую дверь слева. В тот момент на борту самолета находились два человека. В результате пилотам пришлось экстренно сесть в Лас-Вегасе. Посадка прошла благополучна.

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Причина произошедшего не раскрывается. Известно, что самолет принадлежит компании, которая проводит обучающие курсы в сфере общественной безопасности. У борта есть действующий сертификат, выданный в конце 2020 года. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование инцидента.

Ранее в штате Орегон у пассажирского самолета Boeing 737 отломалась часть внешней обшивки. Отсутствующую панель заметили только во время послеполетной инспекции.

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      Мария Борисова
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