Названа дата запуска корабля «Союз МС-25»

Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-25» запустят 23 марта

«Роскосмос» назвал дату запуска корабля «Союз МС-25». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что госкомиссия приняла решение о запуске ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25» 23 марта. На заседании также рассмотрели результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения.

В «Роскомосе» также заявили, что корабль доберется до Международной космической станции (МКС) по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля должна состояться 25 марта в 18:10 по Москве. Возвращение Олега Новицкого, Марины Василевской и Лорал О'Хара запланировано на 6 апреля.

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25» должна была отправиться в четверг, 21 марта, на космодроме Байконур со стартовой площадки №31 («Восток»). Но в последний момент запуск отменился из-за просадки напряжения.