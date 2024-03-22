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05:02, 22 марта 2024Мир

В России высказались об угрозе новых конфликтов вокруг страны

Депутат Чепа: в НАТО хотят, чтобы все относились к России враждебно
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Страны НАТО будут разжигать конфликты вокруг России, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Эти «вторые фронты» , по его словам, открываются в Центральной Азии, на Кавказе, в других регионах с целью поссорить страну с ее партнерами.

«Мы понимаем, что все это — продолжение одной цепи. Есть страны, которые нам либо дружественны, либо занимают нейтральную позицию. Есть те, кто относится к нам враждебно. И в НАТО хотят, чтобы враждебно к нам относились все. Отсюда и антироссийская риторика, и попытки создания конфликтов между Россией и другими государствами», — сказал Чепа.

Политик считает, что в НАТО недовольны тем, что даже страны, в которые были вложены значительные средства, все равно не заняли антироссийскую позицию и даже поздравляли президента России с переизбранием.

«Они не рассчитывали на это. Поэтому такие попытки развязать конфликты, экономическое и финансовое давление продолжатся», — заключил депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о планах НАТО открыть против России второй фронт в Закавказье.

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