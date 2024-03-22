Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

Подготовка к пластической операции состоит из трех обязательных этапов, которые необходимы, чтобы избежать возможных осложнений, рассказала пластический и челюстно-лицевой хирург Юлия Оконская. О них врач рассказала в комментарии для «Ленты.ру».

Первым важным шагом в подготовке к хирургическому вмешательству специалистка назвала проверку состояния здоровья пациента, чтобы он мог перенести общий наркоз. Для этого человек заблаговременно проходит обследование и сдает анализы, по которым можно оценить работу самых важных систем организма — дыхательной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной.

«Чтобы избежать тошноты после пробуждения, необходимо за две недели до операции ограничить употребление алкоголя, острой, жирной, жареной пищи. Даже если вы совершенно здоровы, выбирайте нейтральное меню, которое показано при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — рекомендовала пластический хирург.

Второй важный пункт подготовки к операции — исключение препаратов, приводящих к кровоточивости ран и гематомам, продолжила собеседница «Ленты.ру». За две недели до операции отменяется прием витаминов группы B, C, нестероидных противовоспалительных препаратов, магния, любых медикаментов, расширяющих сосуды. Оконская подчеркнула, что исключаются все разжижающие кровь антикоагулянты, даже аспирин.

Если операция планируется на лице, врач посоветовала подготовить его к хирургическому вмешательству. В этом случае, как правило, пациент за месяц до планируемой инвазивной процедуры посещает косметолога, который разрабатывает программу подготовки к ней.

Врач назначает препараты, увлажняющие и питающие кожу, чтобы сократить срок реабилитации и восстановления. Тем, кто пользуется услугами косметологов постоянно и проводит инъекционные и аппаратные процедуры, стоит заранее узнать, можно ли их делать перед операцией Юлия Оконская пластический хирург

Перед операцией, по словам Оконской, особое внимание уделяется пациентам с лишним весом и склонным к отекам. Им обычно назначается дополнительное обследование: на гормоны щитовидной железы, гликированный гемоглобин, витамин D. Если у пациента инсулинорезистентность, необходимо соблюдать диету и принимать препараты, улучшающие чувствительность рецепторов к инсулину. Это необходимо, чтобы человек похудел, прекратилась задержка жидкости, в послеоперационный период было меньше отеков, и регенерация тканей проходила легче, объяснила пластический хирург.

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