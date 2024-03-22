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22:51, 22 марта 2024Россия

Раскрыто состояние пострадавших в теракте в «Крокусе»

Воробьев: большинство раненых в теракте находятся в состоянии средней тяжести

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Большинство раненых во время теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» находятся в состоянии средней тяжести. об этом сообщил губернатор московской области Алексей Воробьев, передает РИА Новости.

При этом, добавил он, пятеро пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Ранее Центр крови ФМБА объявил о начале приема доноров с утра 23 марта.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек.

Марина Совина
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