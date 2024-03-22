Россельхознадзор обеспокоился состоянием экспортных партий российского зерна

Россельхознадзор выразил обеспокоенность состоянием экспортных партий зерна РФ

Россельхознадзор выразил обеспокоенность значительным увеличением количества нотифицированных уполномоченными органами стран-импортеров партий российского зерна из-за их несоответствия карантинным фитосанитарным требованиям. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Уточняется, что в 2023 году в адрес Россельхознадзора поступило 33 уведомления о несоответствии российского зерна, а с начала 2024 года их уже 13. «При этом участниками зернового рынка не принимаются должные меры по обеспечению карантинного фитосанитарного благополучия как мест производства зерна, так и непосредственно его очистки при формировании экспортных партий в соответствии с требованиями государств-импортеров», — говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор направил 1277 уведомлений производителям зерна.

Также в федеральной службе заявили, что с начала 2024 года у Торгового дома «РИФ» выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (81 процент) экспортных партиях объемом более миллиона тонн. При перемещении зерна Торгового дома по территории России специалисты выявили карантинные объекты, неуведомление о прибытии подкарантинной продукции, а также установили отсутствие необходимых документов документа на партию зерна или оформление их с нарушениями.

«Несмотря на это, должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям стран-импортеров ТД "РИФ" принято не было», — отметил Россельхознадзор.

Ранее в марте стало известно, что Еврокомиссия начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможный запрет на импорт российского и белорусского зерна и масличных культур в страны Европы — ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции, от которой пострадают конечные потребители.