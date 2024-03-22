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13:47, 22 марта 2024Экономика

В Кремле оценили возможный запрет на импорт российского зерна

Песков: от запрета на импорт российского зерна пострадают потребители в Европе

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Возможный запрет на импорт российского и белорусского зерна и масличных культур в страны Европы — «ярко выраженный» пример недобросовестной конкуренции, от которой пострадают конечные потребители. Так возможные ограничения со стороны стран Евросоюза оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Власти Евросоюза планируют ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. Такая мера позволит поднять цены на указанную продукцию как минимум на 50 процентов. Также в регионе хотят обложить 50-процентной пошлиной семена масличных культур и продукты их переработки.

По словам Пескова, от таких решений в первую очередь пострадают жители европейских стран. У России есть много альтернативных направлений для поставок, если ЕС пойдет на запретительные меры, добавил представитель Кремля.

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Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, именно российское зерно дестабилизирует рынок, а запретительные пошлины помогут это избежать. Такую точку зрения она озвучила на фоне протестов европейских фермеров, требующих вернуть таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, из-за которых они теряют деньги.

Повышение пошлин на зерно из России и Белоруссии смогут утвердить быстро, так как эта мера не нуждается в единогласном одобрении и утверждении Европарламентом, рассказал высокопоставленный источник. Решение будет принято после того, как постановление Совета Евросоюза будет утверждено квалифицированным большинством.

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