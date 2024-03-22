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15:22, 22 марта 2024Экономика

Россияне ответили на вопрос о ключевой ставке

НАФИ: 63 % россиян не смогли объяснить, что такое ключевая ставка

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Почти две трети опрошенных россиян (63 процента) заявили, что не могут объяснить своими словами, что такое ключевая ставка и что означает ее изменение, сообщили в исследовательском центре НАФИ. На материал обратил внимание «Коммерсантъ».

На указанный вопрос чаще получалось ответить у мужчин, гражданам с высшим образованием, доходами выше среднего и в возрасте 35-44 лет. С объяснениями по поводу ключевой ставки хуже справлялись женщины, молодежь в возрасте до 24 лет, а также люди без высшего образования и низкими заработками.

Совет директоров российского Центробанка 22 марта решил сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов. В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий продолжают снижаться, но по-прежнему остаются на повышенных уровнях, что и определяет «инерцию текущего повышенного роста цен», на фоне которой сохраняется необходимость жесткой денежно-кредитной политики.

Главной задачей, которую выполняет ключевая ставка — процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты — является регулирование уровня спроса на деньги и их предложения в стране. Ставка служит ориентиром для всех долговых инструментов, обращающихся на внутреннем рынке.

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      Дмитрий Воронин
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