Россиянин спас две семьи с детьми во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Посетитель концерта группы «Пикник» спас две семьи с детьми во время теракта

Посетитель концерта группы «Пикник» спас две семьи с детьми во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он сам сообщил Telegram-каналу SHOT.

По словам мужчины, во время паники он помогал другим посетителям концерта пробраться к выходу. Он рассказал, что вместе с женой он сидел в середине зала, и при эвакуации его супруга получила травму.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Еще один очевидец рассказал, что между вторым и третьим звонком партер захватили трое вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и без масок. Они открыли огонь по зрителям, находившимся в зале, и бросили зажигательные шашки.

