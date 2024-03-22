Российский профессор раскрыла причину проноса зеленки на избирательный участок

Профессор УрФУ Носова пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел»

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге Эмилия Носова пришла на избирательный участок с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел». Причины раскрыла уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, Носова совершила этот поступок по наставлению неизвестных, которых она приняла за сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и под их влиянием находилась с 22 февраля по 16 марта.

«В течение трех недель она выполняла поручения липовых сотрудников ФСБ: (…) отправила на указанные ей счета все свои сбережения, а также оформила кредиты в трех банках. А в день выборов этот же "куратор" от ФСБ попросил разоблачить избирательный участок, где творится беспредел», — рассказала омбудсмен.

Профессору дали указание облить избирательные бюллетени зеленкой, а затем произнести пароль. Якобы после этого на участок прибудет специальный патруль. При этом Носова отметила, что понимание, что ей руководят мошенники, пришло к ней тогда, когда на участок после совершенных ей действий никто не пришел.

В ходе выборов президента произошел ряд инцидентов на участках. Несколько из них были связаны с тем, что люди заливали урны для голосования зеленкой. Так, в Москве женщина бросила бюллетень в урну, а затем залила ее зеленкой. Жидкость испортила практически все бюллетени. После этого она сфотографировала урну. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Женщина 15 марта разлила зеленку на свой бюллетень и крышку избирательной урны. Ее вовремя остановили, поэтому бюллетени в урне не пострадали. Суд арестовал местную жительницу на два месяца, также возбуждено уголовное дело.