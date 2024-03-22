Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:54, 22 марта 2024Россия

Российский профессор раскрыла причину проноса зеленки на избирательный участок

Профессор УрФУ Носова пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге Эмилия Носова пришла на избирательный участок с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел». Причины раскрыла уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, Носова совершила этот поступок по наставлению неизвестных, которых она приняла за сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и под их влиянием находилась с 22 февраля по 16 марта.

«В течение трех недель она выполняла поручения липовых сотрудников ФСБ: (…) отправила на указанные ей счета все свои сбережения, а также оформила кредиты в трех банках. А в день выборов этот же "куратор" от ФСБ попросил разоблачить избирательный участок, где творится беспредел», — рассказала омбудсмен.

Профессору дали указание облить избирательные бюллетени зеленкой, а затем произнести пароль. Якобы после этого на участок прибудет специальный патруль. При этом Носова отметила, что понимание, что ей руководят мошенники, пришло к ней тогда, когда на участок после совершенных ей действий никто не пришел.

Материалы по теме:
Выборы президента России: история всех голосований
Выборы президента России:история всех голосований
30 января 2024
Выборы президента России в 2024 году. Какие кандидаты поборются за пост главы государства?
Выборы президента России в 2024 году.Какие кандидаты поборются за пост главы государства?
20 февраля 2024
Выборы президента России. Главные новости о самом важном политическом событии в стране
Выборы президента России.Главные новости о самом важном политическом событии в стране
17 марта 2024

В ходе выборов президента произошел ряд инцидентов на участках. Несколько из них были связаны с тем, что люди заливали урны для голосования зеленкой. Так, в Москве женщина бросила бюллетень в урну, а затем залила ее зеленкой. Жидкость испортила практически все бюллетени. После этого она сфотографировала урну. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Женщина 15 марта разлила зеленку на свой бюллетень и крышку избирательной урны. Ее вовремя остановили, поэтому бюллетени в урне не пострадали. Суд арестовал местную жительницу на два месяца, также возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      В МИД России прокомментировали передачу Украине помощи на пять миллиардов евро

      Легкомоторный самолет потерял дверь в полете

      Бывшего заместителя прокурора российского города взяли под стражу за взятку

      В ООН заявили о вероятном вето России по вопросу санкций в отношении КНДР

      Российский профессор раскрыла причину проноса зеленки на избирательный участок

      Премьер Эстонии отказалась признавать выборы в России

      Россиянам предсказали серию мощных геомагнитных вспышек

      В Конгрессе США захотели отстранить от должности спикера

      Украинец ради побега от мобилизации стал нигерийцем и был опознан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше