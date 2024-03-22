Стало известно о падении вертолета Ми-8 под Белгородом

В Белгородской области в районе поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8

В Белгородской области упал российский вертолет Ми-8. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, утром 21 марта борт с четырьмя людьми совершил жесткую посадку в районе поселка Ровеньки, получив механические повреждения. Одного из пострадавших доставили в больницу. Состояние остальных россиян не уточняется.

По информации канала, предварительно, причиной происшествия стала ошибка пилота. Власти информацию о падении вертолета пока не комментировали. Принадлежность борта и цели его полета неизвестны

Ранее вертолет Ми-8 с с вахтовиками разбился в Магаданской области. На борту находились 20 человек, трех из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной аварии могла стать неисправность двигателя. По другой версии, борт мог рухнуть из-за попадания в зону сильного обледенения.

