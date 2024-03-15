Появились подробности о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Колыме

Трое пострадавших при крушении Ми-8 на Колыме находятся в тяжелом состоянии

После крушения вертолета Ми-8 на Колыме три человека находятся в тяжелом состоянии. Подробности о состоянии пострадавших привела Магаданская областная больница, передает «Интерфакс».

«Пациенты получили повреждения различной степени тяжести. Десять определены в стационарные отделения, в настоящий момент трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации. Остальные нуждаются лишь в амбулаторном лечении и наблюдении», — сообщили медики.

Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области 14 марта. Всего на борту находилось 20 человек, одного человека спасти не удалось. Предварительно, причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя. Также есть версия, что борт мог упасть, так как попал в зону сильного обледенения.

Вахтовики, которые находились на борту упавшего вертолета Ми-8 в Магаданской области, следовали с месторождения по добыче золота «Сопка кварцевая». Они, по предварительным данным, работали в компании «Полиметалл».