«Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

«Трактор» обыграл «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четвертая встреча в серии завершилась 22 марта со счетом 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родевальд и Максим Шабанов. У столичного клуба отличились Седрик Пакетт, Эрик О'Делл и оформивший дубль Джордан Уил.

Команда под руководством Алексея Заварухина одержала четвертую победу над московским «Динамо» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счет в серии — 4-0.

Московское «Динамо» — победитель регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. В 68 играх команда набрала 98 очков.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В нынешнем сезоне армейцы вылетели в первом раунде плей-офф.