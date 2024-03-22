Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
5:4
Завершен
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Мартон Фучович
Завтра
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Майами (м)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Шелби Роджерс
Майами (ж)
Локомотив
1:0
1-й период
live
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:24, 22 марта 2024Спорт

«Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

«Трактор» обыграл «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четвертая встреча в серии завершилась 22 марта со счетом 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родевальд и Максим Шабанов. У столичного клуба отличились Седрик Пакетт, Эрик О'Делл и оформивший дубль Джордан Уил.

Команда под руководством Алексея Заварухина одержала четвертую победу над московским «Динамо» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счет в серии — 4-0.

Московское «Динамо» — победитель регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. В 68 играх команда набрала 98 очков.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В нынешнем сезоне армейцы вылетели в первом раунде плей-офф.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Назначена дата рассмотрения заявки на пост главы Верховного суда России

      В российском городе пару с огнестрельными ранениями нашли в машине

      Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

      В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

      На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

      Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

      В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

      Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

      Жители обстреливаемого Белгорода пожаловались на закрытые подвалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше