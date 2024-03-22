Тренер «Ак Барса» ушел в отставку

Тренер клуба КХЛ «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов ушел в отставку

Тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ушел в отставку. Об этом сообщается на YouTube-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Билялетдинов заявил, что останется в хоккее после ухода из «Ак Барса», однако тренировать больше не будет. Он посчитал, что подобная работа требует больших сил и эмоций и является большой ответственностью. «Для меня работы главным тренером уже достаточно», — добавил специалист.

Билялетдинов третий раз в карьере возглавил «Ак Барс» в декабре 2022-го и довел команду до финала Кубка Гагарина, где казанцы уступили московскому ЦСКА. В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф турнира, проиграв серию екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1-4.

Билялетдинов выигрывал с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина. Также на его счету победа в Суперлиге в 2006 году.

