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08:23, 22 марта 2024Россия

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Глава Белгородской области Гладков: в регионе отменили сигнал ракетной опасности
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: stavregion.ru / via Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сигнал ракетной тревоги объявляли в регионе около 7:30. Гладков призывал жителей Белгорода и Белгородского района спуститься в укрытия. После этого в Министерстве обороны опубликовали сообщение о восьми сбитых над регионом реактивных снарядах Vampire.

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По предварительной информации, не подтвержденной властями региона, при попытке атаки Вооруженных сил Украины пострадали три человека, одну из раненых врачи спасти не смогли.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения прежде всего западного производства.

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      Марк Леонов
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