В Кремле ответили на сообщения о договоренностях России и хуситов

Песков: Кремлю неизвестно об обещаниях хуситов не атаковать российские суда

Кремлю неизвестно об обещании не атаковать российские и китайские суда, данные представителями хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, ничего неизвестно. Ничего не могу сказать по этой теме», — ответил Песков на вопрос о договоренностях России и йеменского движения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хуситы заверили Россию и Китай, что не будут наносить удары по их судам и обеспечат им беспрепятственный проход по Красному морю и Аденскому заливу. В обмен на это Россия и КНР якобы обязались защищать интересы йеменского движения в международных институтах, в том числе в Совете Безопасности ООН.

