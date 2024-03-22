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03:01, 23 марта 2024Россия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Мурашко: 60 пострадавших в теракте в «Крокусе» находятся в тяжелом состоянии
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

60 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Из 110 взрослых 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 30 человек обратилось за амбулаторной помощью», — сказал министр.

По официальной информации, число жертв теракта составляет 40 человек.

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      Марина Совина
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