В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Мурашко: 60 пострадавших в теракте в «Крокусе» находятся в тяжелом состоянии

60 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Из 110 взрослых 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 30 человек обратилось за амбулаторной помощью», — сказал министр.

По официальной информации, число жертв теракта составляет 40 человек.