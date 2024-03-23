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00:12, 23 марта 2024Россия

Власти Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

Власти Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жителей Москвы и Московской области попросили сдать кровь для пострадавших при стрельбе в «Крокусе». С таким обращением выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в Telegram-канале.

«После сегодняшней трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей», — написал Шапошников.

Ранее центр крови ФМБА объявил о приеме доноров в субботу, 23 марта, с 08:30 по столичному времени.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Согласно неофициальным данным, пострадали 144 человека.

Точное число открывших стрельбу преступников пока неизвестно, об их судьбе официально не сообщается. Предварительно, они забаррикадировались внутри здания. Также появлялись сообщения о том, что преступники могли скрыться.Известно, что в горящем здании еще могут находиться люди. Силовики уже начали его штурм, в зал вошли несколько групп спецназа.

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      Анастасия Шейкина
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