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23:14, 22 марта 2024Силовые структуры

В Подмосковье усилили меры безопасности на транспорте

Минтранс: в Подмосковье усилили меры безопасности на транспорте
СюжетПожар в Москве:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Подмосковье усилили меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Минтранс Московской области в Telegram-канале.

«Сообщаем, что на объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья, в местах скопления людей усилены меры безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

К концертному залу «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба и пожар, направлены автобусы Мострансавто, добавили в Минтрансе. Там также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления и выразили соболезнования родным и близким жертв теракта.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

В ФСБ сообщили, что жертвами теракта стали, по предварительным данным, 40 человек, более ста пострадали.

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      Марина Совина
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