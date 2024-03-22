Силовые структуры
Выбежавшему на поле во время футбольного матча россиянину назначили арест
Суд арестовал на 13 суток фаната Mellstroy, выбежавшего на поле во время матча
Савеловский суд Москвы назначил административный арест для фаната треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который выбежал на поле во время футбольного матча Россия — Сербия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») КоАП РФ и арестовали на 13 суток. Злоумышленник уже извинился на видео перед всеми, кого оскорбил его поступок, и пообещал отдать часть денег, которые получит от Mellstroy, на нужды специальной военной операции, уточняет Telegram-канал Shot.
До матча треш-стример пообещал заплатить 30 миллионов рублей любому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом.