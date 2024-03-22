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12:28, 22 марта 2024Мир

В России заявили о безответственном поведении Японии

Сенатор Карасин заявил о безответственном поведении Японии

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Отношения между Россией и Японией находятся в глубокой заморозке, потому что Токио ведет себя безответственно, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На соответствующее поведение азиатской страны он указал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее посол России в Токио Николай Ноздрев сообщил, что Япония активизировала военную активность у российских границ, в том числе с участием вооруженных сил США и некоторых стран НАТО. Он также отметил, что отношения Москвы и Токио пришли к точке невозврата.

По мнению Карасина, заявление Ноздрева правильное и своевременное, и надо воспринимать его весьма серьезно, так как новый посол является опытным специалистом по региону и опытным экспертом по российско-японским отношениям. Сенатор согласился с тем, что отношения стран находятся в глубокой заморозке. В качестве причины он озвучил безответственное поведение Японии.

«Япония, с одной стороны, хочет заключать с нами мирный договор и вести по этой теме переговоры, а, с другой стороны, нагнетает военный психоз во всем регионе пограничья и делает эти переговоры просто бессмысленными в такой ситуации. Поэтому здесь и противоречие, и одновременно преступное нагнетание страстей на абсолютно ровном месте. Это знак солидарности со своими коллегами по Североатлантическому блоку и с Евросоюзом, желание как бы примкнуть к этой группе стран, но последствия для наших отношений будут резко негативными, собственно, они уже негативные», — высказался собеседник «Ленты.ру».

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Вместе с тем он подчеркнул, что Россия должна следить за японскими учениями у своих границ и делать соответствующие выводы в военно-политической сфере.

В своем заявлении посол России в Токио Николай Ноздрев также предостерегал Японию от передачи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. По его словам, это чревато тяжелыми последствиями для двусторонних отношений Токио и Москвы, включая ответные шаги российской стороны.

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