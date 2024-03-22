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02:54, 22 марта 2024Мир

Захарова предупредила о последствиях мер ЕК против российского зерна

Захарова: меры против зерна из России усугубят продовольственную ситуацию в мире
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на российское и белорусское зерно, предупредила о последствиях таких мер. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — заявила Захарова.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК начала подготовку повышения тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии.

Газета Financial Times сообщала о планах властей Евросоюза (ЕС) ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну.

Принятие решения запланировано на фоне акций протестующих в странах Евросоюза, требующих вернуть таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, отмена которых, как заявляют фермеры из Польши, Венгрии и Словакии, снизила их выручку. С призывом запретить поставки зерна из России ранее выступали некоторые европейские политики, в частности министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс.

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