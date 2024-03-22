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14:41, 22 марта 2024Из жизни

Женщина настигла мужа и его любовницу в другой стране и изрезала их ножом

Женщина прилетела с Тайваня в Таиланд и напала с ножом на мужа и его любовницу

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Жительница Таиланда узнала об измене мужа, прилетела из другой страны и напала на него и его любовницу с ножом. Об этом сообщает The Thaiger.

Ночью 21 марта полицию города Ройет в одноименной провинции вызвали к одному из отелей из-за драки с применением холодного оружия. На месте правоохранители обнаружили двоих пострадавших. Женщина получила порез на спине, у мужчины были изрезаны плечо и поясница. Травмы последнего оказались серьезными, и его увезли в больницу.

На месте была еще одна женщина. Она расплакалась и призналась, что совершила преступление. Выяснилось, что пострадавшие были ее мужем и его любовницей. Тайка рассказала, что работала на Тайване, когда узнала от друзей, что муж завел дома интрижку. Она выяснила, что мужчина должен встретиться с любовницей 20 марта в одном из отелей Ройета, тут же взяла билет на самолет и настигла любовников в номере.

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Произошла ссора, во время которой обманутая жена потеряла контроль над собой и набросилась на пару с ножом. Известно, что нее с мужем трое детей. В данный момент женщина находится под стражей. За нападение она может получить до двух лет тюрьмы и штраф в 40 тысяч батов (около 100 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина застал жену с двумя любовниками и покалечил ее рамкой для фотографий. Таец приехал днем домой с работы, чтобы проверить, как себя чувствует заболевший сын.

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      Никита Савин
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