23 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

23 марта — день крупных экологических праздников в России и в мире. Сегодня чествуют метеорологов, а также на целый час по всему миру гасят свет ради экологии. «Лента.ру» рассказывает, что отмечают в России и других странах, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

День специалиста гидрометеорологической службы

С 2008 года в эту дату в России отмечается День специалиста гидрометеорологической службы. При этом история синоптических измерений берет начало еще в 1834 году. Тогда в Петербурге по указу императора Николая I начала работать Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория.

Сейчас в стране есть почти полторы тысячи наблюдательных станций, благодаря которым метеорологи могут отслеживать мельчайшие изменения погодных условий.

Новый год в Хакасии

23 марта в хакассцы отметят собственный Новый год — Чыл Пазы. Праздник пройдет в тринадцатый раз, его проводят в рамках популяризации хакасской культуры.

На Чыл Пазы традиционно организуют ярмарки и конкурсы для взрослых и детей, народные гулянья и национальные игры, а также спортивные состязания и театральные представления.

Праздники в мире

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Час Земли

Час Земли — международная акция, призванная напомнить о том, как важно снизить потребление электричества в мире. Впервые она прошла в 2007 году в Австралии, однако с тех пор к участию в ней присоединились многие государства.

23 марта 2024 года с 20:30 до 21:30 по местному времени в разных странах мира отключают подсветку памятников и зданий, а также свет в домах и квартирах.

Всемирный метеорологический день

Изменения климата — самая большая проблема современной экологии. А следить за ними помогают метеорологические службы — им и посвящен Всемирный метеорологический день. Именно благодаря синоптикам мы можем отслеживать скачки температуры, а также предсказывать наводнения и периоды засухи.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 марта

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Международный день леса

Международный день кукольника

Международный день свободы образования

Всемирный день домашнего хозяйства

Какой церковный праздник сегодня

День памяти праведного Павла Таганрогского

Павел Таганрогский жил в XVIII веке в России. Он происходил из дворянской семьи и по достижении совершеннолетия отправился странствовать по разным странам по наставлению отца — тот хотел, чтобы так его сын набрался знаний и опыта.

Через 10 лет он вернулся на родину, отказался от всех удобств и поселился под Таганрогом в землянке, посвятив себя молитвам. Днем он ходил наставлять торговцев на рынке, а также протирал иконы в местном храме.

Павел отрицал любые блага и отказывался от подаяний, которые ему пытались давать прохожие. Он не брал ни еды, ни денег, а если кто-то настойчиво пытался засунуть их в его карманы, гнал таких людей палкой.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Приметы на 23 марта

Если в небе летят журавли — скоро лед на водоемах растает.

Если сменить постельное белье сегодня — приснятся кошмары.

Если налетел холодный ветер — весна будет поздняя.

Кто родился 23 марта

Арчил Гомиашвили

Советский актер Арчил Гомиашвили родился в 1926 году в городе Чиатура в Грузии. С детства был увлечен театром, поэтому поступил в школу-студию МХАТ, откуда тем не менее ушел через два года, оказавшись в центре скандала с дракой.

Звездным взлетом для Гомиашвили стали съемки в фильме «12 стульев», где актер сыграл главную роль — Остапа Бендера. Однако дальнейшая кинокарьера у него не сложилась, и Гомиашвили решил уйти в бизнес. Он открыл клуб «Золотой Остап», который стал одним из самых популярных в Москве.

Акира Куросава

Японский режиссер Акира Куросава появился на свет в 1910 году в Токио. Он был младшим из восьми детей семейства и самым любимым. С детства Куросава проявил большой талант к рисованию и вскоре получил художественное образование.

Но вместо карьеры художника он выбрал профессию режиссера. В своих картинах Куросава стремился сочетать традиции Востока и Запада, сам досконально прорабатывал сценарии. За свое творчество не раз становился лауреатом премии «Оскар».

Кто еще родился 23 марта